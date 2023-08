Sport in tv oggi (venerdì 18 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 18 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli Europei di volley femminile, con l’Italia di Davide Mazzanti che tornerà in campo dopo l’esordio vincente contro la Romania. Avversarie delle azzurre saranno le svizzere e le nostre portacolori andranno a caccia di un nuovo successo. In primo piano il primo giorno del weekend del GP d’Austria del Motomondiale e il torneo di tennis a Cincinnati che sta entrando sempre più nel vivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 18 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 18 agosto

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2023: qualificazione skeet uomini – Diretta streaming su canali social ISSF.

06.00 Tiro a volo, Mondiali 2023: qualificazione skeet donne – Diretta streaming su canali social ISSF.

06.30 Tiro a segno, Mondiali 2023: qualificazioni carabina 10m mista 1a parte – Diretta streaming su canali social ISSF.

07.45 Tiro a segno, Mondiali 2023: qualificazioni carabina 10m mista 2a parte – Diretta streaming su canali social ISSF.

08.25 MotoE, GP Austria: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

08.30 Judo, Grand Prix a Zagabria (Croazia): Elimination Rounds (prima giornata) – Diretta streaming sul canale IJF.

09.00 Tiro a segno, Mondiali 2023: qualificazioni pistola 10m mista 1a parte – Diretta streaming su canali social ISSF.

09.00 Moto3, GP Austria: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo, NOW.

09.15 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale carabina 10m mista – Diretta streaming su canali social ISSF.

09.50 Moto2, GP Austria: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo, NOW.

10.15 Tiro a segno, Mondiali 2023: qualificazioni pistola 10m mista 2a parte – Diretta streaming su canali social ISSF.

10.45 MotoGP, GP Austria: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo, NOW.

11.45 Tiro a segno, Mondiali 2023: Finale pistola 10m mista – Diretta streaming su canali social ISSF.

13.15 Moto3, GP Austria: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo, NOW.

13.54 Vela, Mondiali 2023: terza giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo e su NOW.

14.05 Moto2, GP Austria: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo, NOW.

14.59 Ciclismo, Giro della Danimarca: terza tappa – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Ciclismo, Vuelta a Burgos: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.00 MotoGP, GP Austria: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo, NOW.

15.15 Ciclismo, Tour du Limousin: quarta tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.15 Ciclismo, Arctic Race of Norway: seconda tappa – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

15.15 Tiro a volo, Mondiali 2023: Finali skeet donne – Diretta streaming su canali social ISSF.

16.00 Volley femminile, Europei 2023: Slovacchia-Paesi Bassi – Diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 Tennis, Masters1000 Cincinnati: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.00 Tennis, WTA1000 Cincinnati: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Paolini vs Gauff non prima delle 21.00 italiane)

17.00 Judo, Grand Prix a Zagabria (Croazia): Final Block (prima giornata) – Diretta streaming sul canale IJF.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Serbia-Ucraina – Diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Turchia-Svezia – Diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 MotoE, GP Austria: qualifica 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.20 MotoE, GP Austria: qualifica 2- Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Volley femminile, Europei 2023: Bosnia ed Erzegovina-Croazia – Diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay e su EuroVolley TV.

19.00 Volley femminile, Europei 2023: Francia-Spagna – Diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 Golf, BMW Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Azerbaigian-Rep. Ceca – Diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 Volley femminile, Europei 2023: Slovenia-Polonia – Diretta streaming su EuroVolley TV.

21.00 Volley femminile, Europei 2023: Italia vs Svizzera – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Euro Volley Tv.

23.00 Golf, Shaw Charity Classic: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini