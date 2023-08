Italia-Svizzera oggi in tv, Europei volley femminile 2023: orario, programma in chiaro, streaming

Oggi venerdì 18 agosto (ore 21.00) si gioca Italia-Svizzera, match valido per gli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo all’Arena di Monza per disputare il secondo incontro della fase a gironi. Le Campionesse d’Europa sono reduci dalla schiacciante affermazione contro la Romania all’esordio e vogliono proseguire la propria cavalcata in un raggruppamento che non sembra nascondere particolari insidie. Sarà la prima di due partite in terra brianzola, domani si replicherà contro la Bulgaria prima di trasferirsi a Torino per fronteggiare Bosnia Erzegovina e Croazia.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti partiranno con tutti i favoriti del pronostico e puntano a conquistare il secondo successo dopo quello ottenuto a Ferragosto all’Arena di Verona. Si tornerà a giocare al coperto e ci sarà grande curiosità sulla formazione: Ekaterina Antropova verrà ancora schierata come opposto titolare e Paola Egonu resterà in panchina? Il sestetto dovrebbe essere completato dalla palleggiatrice Alessia Orro, dalle schiacciatrici Miriam Sylla ed Elena Pietrini (ma Alice Degradi si è ben distinta tre giorni fa), dalle centrali Anna Danesi e Marina Lubian, dal libero Eleonora Fersino.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, match valido per gli Europei 2023 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e su Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA OGGI, EUROPEI VOLLEY FEMMINILE

Venerdì 18 agosto

Ore 21.00 Italia vs Svizzera – Diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Alessio Tarpini