Sport in tv oggi (venerdì 11 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 11 agosto, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

I Mondiali di ciclismo in primo piano con “Pippo” Ganna che nella cronometro elite maschile di Glasgow proverà a far saltare il banco, dopo aver vinto per la sesta volta in carriera il titolo su pista nella prova dell’inseguimento individuale.

Nel tennis Jannik Sinner giocherà contro Gael Monfils nella prossima nottata nostra, affrontando il francese Gael Monfils, mettendo nel mirino l’approdo in semifinale. Questo e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 11 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 11 agosto

03:00 Calcio femminile, Mondiali 2023: Spagna vs Olanda – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay.

09.00 Vela, Mondiali 2023: Regate di flotta 49er, 49erFX, Nacra 17, 470 misto – Diretta streaming sul canale Youtube di World Sailing.

09:30 Calcio femminile, Mondiali 2023: Giappone vs Svezia – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay.

10.00 Ciclismo, Mondiali Trials a Glasgow: Elite maschile 20”, semifinale – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+.

10.00 Equitazione, Europei completo 2023: Dressage – Diretta streaming su ClipMyHorse.TV e FEI.TV.

10.30 Nuoto, Europei U23: prima giornata (batterie) – Diretta streaming su canale Youtube LEN.

11.10 Ciclismo, Mondiali Indoor a Glasgow: Artistico a coppie femminili, qualificazioni – Non è prevista diretta tv/streaming.

11.14 Ciclismo, Mondiali a Glasgow: Cronometro individuale juniores maschile – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+.

12.30 Mountain bike, Mondiali a Glasgow: Cross-country Under 23 maschile – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+.

12.35 Ciclismo, Mondiali Indoor a Glasgow: Artistico individuale maschile, qualificazioni – Non è prevista diretta tv/streaming.

15.00 Ciclismo, Mondiali Trials a Glasgow: Elite femminile 26”, semifinale – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+.

15.21 Ciclismo, Mondiali a Glasgow: Cronometro individuale elite maschile – Diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

16.30 Mountain bike, Mondiali a Glasgow: Cross-country Under 23 femminile – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+.

17.45 Calcio, Coppa Italia: Frosinone-Pisa – Diretta tv su Canale 20, in streaming su Mediaset Infinity.

18.00 Tennis, WTA1000 a Montreal: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

18.00 Calcio, Coppa Italia: Udinese-Catanzaro – Diretta tv su Italia Uno, streaming su Mediaset Infinity.

18.30 Tennis, Masters1000 a Toronto: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport Tennis (203), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Monfils 4° incontro della giornata e secondo/ultimo della sessione serale della canadese che inizierà alle 01.00 italiane)

18.30 Calcio, Amichevole: Napoli-Apollon Limassol – Diretta tv su Sky Sport 251, in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Nuoto, Europei U23: prima giornata (Finali) – Diretta streaming su canale Youtube LEN.

19.00 Arrampicata sportiva, Mondiali 2023: Boulder+Lead femminile, finale – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC.

19.30 Calcio, laLiga: Almeria-Rayo Vallecano – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Golf, St.Jude Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su Eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Ciclismo, Mondiali Indoor a Glasgow: Artistico a coppie femminile, finale – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+.

21.00 Ciclismo, Mondiali Indoor a Glasgow: Cycle-ball maschile, League A: primo round – Diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Genoa-Modena – Diretta tv su Canale 20, in streaming su Mediaset Infinity

21.00 Calcio, Premier League: Burnley-Manchester City – Diretta tv su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Ligue1: Nizza-Lille – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

21.15 Calcio, Coppa Italia: Bologna-Cesena – Diretta tv su Italia Uno, in streaming su Mediaset Infinity.

22.00 Calcio, laLiga: Siviglia-Valencia – Diretta tv/streaming su DAZN.

Foto: LaPresse