Sport in tv oggi (mercoledì 2 agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Mercoledì piuttosto pieno, quello odierno nel panorama sportivo a livello televisivo e non solo. C’è anche un’importante variabilità di sport sia di squadre che individuali, con un buon punto focale nelle Universiadi di Chengdu. Ma andiamo a scoprire anche il resto.

La mattina, inevitabilmente, si apre con la decisiva Italia-Sudafrica dei Mondiali di calcio femminile. Le azzurre preferirebbero vincere per avere la certezza di arrivare agli ottavi di finale dopo la vittoria nel finale sull’Argentina e la sconfitta (prevista, ma brutta) contro la Svezia.

Ci sono anche gli Europei Under 20 per il basket femminile e i Mondiali Under 19 per il volley femminile. Ma va rimarcata anche la presenza del ciclismo con il Tour de l’Ain, nonché quella dei Mondiali paralimpici di nuoto. Senza dimenticare i tanti tornei di tennis ancora in corso.

Anche gli States accendono i propri riflettori, dato che è in pieno svolgimento la stagione regolare di MLB. Di seguito l’intera programmazione sportiva odierna.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 2 agosto

3:00 Universiadi 2023 (ufficialmente Chengdu 2021) – Diretta tv su Eurosport 1 dalle 9:15 e poi dalle 11:15 e streaming su FISU.tv, eurosport.it e Discovery+

5:00 Calcio, amichevole: Milan-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e streaming su DAZN, Sky Go e Now

9:00 Calcio, Mondiali femminili 2023: Italia-Sudafrica – Diretta tv su Rai1 e streaming su RaiPlay

9:00 Calcio, Mondiali femminili 2023: Argentina-Svezia – Diretta streaming su FIFA+

10:15 Tiro con l’arco, Mondiali – Diretta tv e streaming non prevista

11:00 Tennis, ATP 250 Kitzbuehel – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

11:00 Tennis, WTA 250 Praga – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

12:00 Basket femminile, Europei Under 20, ottavi: Italia-Montenegro – Diretta streaming sul canale YouTube della FIBA

12:00 Calcio, Mondiali femminili 2023: Giamaica-Brasile – Diretta streaming su FIFA+

12:00 Calcio, Mondiali femminili 2023: Panama-Francia – Diretta streaming su FIFA+

13:30 Calcio, amichevole: Bayern Monaco-Liverpool – Diretta tv su Zona DAZN e streaming su DAZN

14:00 Ciclismo, Tour de l’Ain, 3a tappa: Oyonnax – Lélex Monts-Jura (131,5 km) – Diretta tv su Eurosport 2 e streaming su DAZN, Eurosport.it e Discovery+

15:05 Volley femminile, Mondiali U19: Italia-Canada – Diretta streaming su Volleyball World

17:00 Surf, World League Challenger Series Huntington Beach, 5a giornata – Diretta streaming su Eurosport.it

18:00 Tennis, ATP 500 Washington – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

18:00 Tennis, WTA 500 Washington – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

18:20 MLB: Los Angeles Angels-Atlanta Braves – Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su Sky Go e Now

18:30 Nuoto, Mondiali paralimpici – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay

18:30 Calcio, amichevole: Napoli-Girona – Diretta tv su Sky Sport 251 (pay per view)

19:00 Calcio, amichevole: Lens-Torino – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

20:30 Calcio, amichevole: Parma-Sassuolo – Diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e streaming su Sky Go e Now

20:45 Calcio, amichevole: SC Farense-Roma – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201) estreaming su Sky Go e Now

22:00 Calcio, amichevole: Atletico Madrid-Real Sociedad – Diretta streaming su DAZN

2:00 Calcio, amichevole: Juventus-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Summer (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) e streaming su DAZN, Sky Go e Now

3:00 Tennis, ATP 250 Los Cabos – Diretta tv su SuperTennis e streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis

