LIVE Italia-Sudafrica, Mondiali calcio femminile 2023 in DIRETTA: vincere per gli ottavi, ma potrebbe bastare un pari

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Sudafrica, Mondiali calcio femminile, si punta il passaggio del turno.

La squadra femminile italiana di calcio è pronta a ribaltare la situazione dopo la sconfitta contro la Svezia, mirando agli ottavi di finale del mondiale. La partita cruciale contro il Sudafrica determinerà se l’Italia può avanzare autonomamente o se dipenderà dai risultati della Svezia contro l’Argentina.

L’Italia, attualmente seconda con tre punti, punta alla vittoria o al pareggio per qualificarsi. In caso di pareggio, però, la squadra avrà bisogno che l’Argentina non batta la Svezia. Questa sfida non è solo fondamentale per la qualificazione, ma anche per dimostrare la forza e la determinazione delle ragazze di Bertolini nonostante la sconfitta precedente. Il match contro il Sudafrica rappresenta un’occasione di riscatto e la possibilità di mantenere il controllo del proprio destino. La tensione è alta in vista di una partita che si preannuncia intensa ed emozionante.

Partita: Italia-Sudafrica, Mondiali calcio femminile

Data: 02 agosto 2023

Orario: 09.00

Canale TV: Rai 1, Raiplay e Fifa+.

Probabile formazioni

SUDAFRICA (4-2-3-1): Swart; Ramalepe, Mbane, Gamede, Dhlamini, Jane, Motlhalo, Seoposenwe, Magaia, Cesane; Kgatlana

ITALIA (4-2-3-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Caruso; Cantore, Bonansea, Dragoni; Beccari

Calcio d'inizio alle ore 9.00.

Foto: Lapresse.