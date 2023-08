LIVE Universiadi 2023, 2 agosto in DIRETTA: azzurri a caccia di medaglie nel nuoto! L’Italia del volley dentro o fuori col Brasile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata che assegna titoli della 31ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). Manifestazione sportiva riservata agli universitari che si sarebbe dovuta svolgere nel 2021, ma lo zampino del Covid ha fatto si che fosse ricollocata in questo periodo e finalmente gli studenti posso sfidarsi per provare ad arrivare al sogno medaglia!

Saranno messi in palio nel Giorno 7 altri 23 titoli nella 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, mercoledì 2 agosto, saranno assegnati 6 ori nel nuoto e nell’atletica, 4 nel taekwondo, 2 nella scherma e nel tiro a segno, ed 1 nei tuffi, nella ginnastica artistica e nel badminton.

Anche in questa sesta giornata di gare sarà nutrita la presenza di italiani in gara, con gli azzurri che potranno rimpinguare il medagliere con le gare di nuoto, atletica, scherma, ginnastica artistica e tiro a segno. Per il resto giocheranno entrambe le Nazionali di pallanuoto e quella di volley maschile che si gioca l’accesso al turno successivo contro il Brasile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima giornata di gare delle Universiadi 2023 in corso di svolgimento a Chengdu (Cina). I nostri aggiornamenti in tempo reale inizieranno alle ore 8.00, con un primo riepilogo delle gare notturne prima di tuffarsi nell’azione spaziando da uno sport all’altro per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento, vi aspettiamo!

