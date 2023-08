Sport in tv oggi (martedì 1°agosto): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 1° agosto 2023, ci apprestiamo a vivere una giornata non particolarmente intensa a livello di quantità di eventi sportivi ma pur sempre interessante anche in chiave azzurra. Prosegue il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile, in attesa dell’ultima decisiva partita di domani dell’Italia contro il Sudafrica per il passaggio del turno agli ottavi.

Fari puntati inoltre sulle Universiadi, con il debutto di nuoto e atletica che potrà regalare delle soddisfazioni notevoli alla selezione tricolore. Spazio anche per il tennis, con Lucrezia Stefanini impegnata nel primo turno di Praga per entrare finalmente nella top100 WTA, ma attenzione anche al ciclismo con la seconda tappa del Tour de l’Ain e al day-2 dei Mondiali di nuoto paralimpico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 1° agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 1° agosto

3.00 Tennis, ATP Los Cabos: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

9.00 Calcio femminile, Mondiali: Portogallo-Stati Uniti – Diretta streaming su FIFA+

9.00 Calcio femminile, Mondiali: Vietnam-Olanda – Diretta streaming su FIFA+

9.10 Tuffi, Universiadi: finale trampolino 1 metro femminile – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Sky Go, Now, discovery+ ed Eurosport.it

10.00 Judo, Universiadi: prova a squadre – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Sky Go, Now, discovery+ ed Eurosport.it

11.00 Tennis, ATP Kitzbuhel: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

11.00 Tennis, WTA Praga: primo turno (1° match sul campo 2 Lucrezia Stefanini-Kaia Kanepi) – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

12.00 Atletica, Universiadi: prima giornata – Diretta tv su Eurosport, live streaming su Sky Go, Now, discovery+ ed Eurosport.it

12.00 Calcio, amichevole: Inter-PSG – Diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go, Now e DAZN

12.00 Basket femminile, Europei U20: Italia-Belgio – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA

12.25 Nuoto, Universiadi: prima giornata – Diretta streaming su discovery+ ed Eurosport.it

13.00 Calcio femminile, Mondiali: Cina-Inghilterra – Diretta streaming su FIFA+

13.00 Calcio femminile, Mondiali: Haiti-Danimarca – Diretta streaming su FIFA+

14.00 Ciclismo, Tour de l’Ain: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Sky Go, Now, discovery+ ed Eurosport.it

14.00 Volley femminile, Universiadi: Italia-Hong Kong – Diretta streaming su FISU.tv

15.05 Volley femminile, Mondiali U19: Italia-Bulgaria – Diretta streaming su Volleyball World

16.00 Tennis, WTA Washington: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

16.00 Tennis, ATP Washington: primo turno – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su Supertennis.tv e SupertenniX

18.25 Nuoto paralimpico, Mondiali: finali seconda giornata – Diretta tv su Rai Sport HD e live streaming su Rai Play

Foto: Lapresse