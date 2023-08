Sorteggio Europa League 2023-2024: il 1° settembre l’estrazione dei gironi. Programma, orario e fasce: le possibili avversarie delle italiane

Si avvinca la 53esima edizione della seconda competizione europea per club, la 15esima con la formula attuale. Stiamo ovviamente parlando della UEFA Europa League. Il torneo lo scorso anno, come molti potranno ricordare, è stato vinto ai calci di rigore da una formazione che, l’ex Coppa UEFA, la conosce più che bene: il Siviglia. La formazione spagnola guidata da Jose Luis Mendilibar, è riuscita a imporsi sulla Roma di José Mourinho.

E quest’anno dunque bisognerà capire chi sarà in grado di succedere al Siviglia. Proprio in data odierna, giovedì 24 agosto, si giocheranno le gare di andata dei Playoff di Europa League: vanno determinate le ultime compagini che prenderanno parte alla prossima edizione. Dopo le gare di ritorno degli spareggi (si concluderanno solamente il 31 agosto), si procederà al sorteggio della fase a gironi della manifestazione che verrà. Quando ci saranno le estrazioni dalle urne? Venerdì 1° settembre alle ore 13.00 italiane, direttamente dal Principato di Monaco e dal Grimaldi Forum di Montecarlo, scopriremo tutti i gruppi.

A tal proposito non vanno dimenticate le due italiane che disputeranno l’Europa League: stiamo parlando della Roma e dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Giallorossi e nerazzurri sono stati inseriti nella prima delle quattro fasce dei sorteggi. Con loro Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen e Sporting, tutte formazioni che non potranno condividere lo stesso girone delle italiane. Ma occhio alle possibili squadre che i capitolini e i bergamaschi potrebbero incontrare perché pescate dalle altre fasce.

In seconda occhi puntati sul Betis piuttosto che sul Marsiglia e il Rennes, formazioni ostiche (più cinque da determinare ancora). In terza fascia spaventa il Brighton di Roberto De Zerbi partito con il turbo in Premier League, in quarta fascia i tedeschi del Friburgo sono avversari temibili. Insomma adesso non resta che attendere prima i Playoff e poi, il 1° settembre, il sorteggio: poi sarà Europa League 2023/2024.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima Fascia – Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Sporting, più una da determinare

più una da determinare Seconda fascia – Rennes, Real Betis, Marsiglia, più cinque da determinare

più cinque da determinare Terza fascia – Brighton, più sette da determinare

più sette da determinare Quarta fascia – Friburgo, Sturm Graz, Tolosa, Backa Topola, Servette, più tre da determinare

PROGRAMMA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024

Ore 13.00 (italiane) – Venerdì 1 settembre – Sorteggio fase a gironi Europa League – Principato di Monaco

