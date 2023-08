Sorteggio Champions League 2023-2024: il 31 agosto l’estrazione dei gironi. Programma, orario e fasce: le possibili avversarie delle italiane

Mentre i campionati europei sono già ampiamente entrati nel vivo, è già tempo di pensare alle coppe europee, dato che ci stiamo avvicinando ad ampi passi al via ufficiale. La massima competizione continentale per club, la Champions League, dopotutto, scatterà il 19-20 settembre con il primo incontro della fase a gironi, mentre il sorteggio (a Nyon, Svizzera) si terrà nella serata del 31 agosto, dopo che avremo scoperto quali saranno le ultime 6 squadre che si saranno qualificate per la fase ai gironi dopo i playoff.

In quella occasione vedremo in azione anche le 4 squadre italiane che potranno prendere parte alla massima competizione continentale per club. In ordine alfabetico entreranno in scena Inter, Lazio, Milan e il Napoli campione d’Italia. Le compagini di casa nostra sono reduci da una finale (persa) dopo un euroderby milanese in semifinale. Fare meglio significherebbe vincere la Coppa più ambita, un obiettivo non semplice ma che si è visto non è assolutamente impossibile.

Lo capiremo a partire dalla serata del 31 agosto, al momento del sorteggio della fase a gironi che, come tradizione, sarà effettuato nella sede UEFA di Nyon, in Svizzera. Ma, come saranno suddivise le squadre? In prima fascia troveranno posto i campioni in carica del Manchester City, il Bayern Monaco, il PSG, il Barcellona, il Benfica, il Feyenoord e il Siviglia (vincitore dell’Europa League). In questa urna sarà sorteggiato il Napoli, quale campione d’Italia.

Attenzione anche alla seconda fascia dove sarà di scena l’Inter. Assieme ai nerazzurri troveremo Real Madrid, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Porto e Red Bull Lipsia. Anche in questo caso, quindi, un vero e proprio parterre de roi. La squadre in terza fascia saranno, al momento, Red Bull Salisburgo, Shakthar Donetsk, Stella Rossa, Lazio e Milan, mentre in quarta, attenzione al Newcastle di Sandro Tonali, assieme a Real Sociedad, Celtic Glasgow, Union Berlino e Lens.

Foto: LaPresse