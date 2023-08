Softball: sfuma il sogno dell’Italia agli Europei U18 2023: in Finale passa la Repubblica Ceca

Sfuma in Finale il sogno della Nazionale italiana Under 18 di softball. Le fantastiche azzurrine, dopo una cavalcata a dir poco trionfale da imbattute, si sono arrese soltanto all’ultimo atto contro la Repubblica Ceca, squadra che ha vinto dunque i Campionati Europei 2023 di categoria imponendosi con il rotondo risultato di 9-1.

Un match difficilissimo quello affrontato dalle nostre ragazze, le quali hanno subito un big inning inaugurale da parte delle avversarie, abili a mettere a referto ben sei punti, maturati grazie al singolo di El Ghanna che ha mandato a segno Horacjova e Kalcevova, al doppio di Noskova che ha concesso a El Ghannam e a Wenclova di aumentare ancora di due unità oltre che al punto di Frybova e al singolo al centro di Horackova utili per far siglare a Strakova il 6-0. Un inizio in salita che ha verosimilmente contrassegnato il resto della partita.

Le azzurre infatti accusano il colpo, non riuscendo ad incidere in attacco, subendo il 7-0 con il doppio di Vlckova e il relativo sigillo di Wenclova. Il primo e unico squillo italiano arriva però nella terza ripresa, con il sacrifico e il timbro di Cortesi.

Ma sarà tuttavia il preludio del colpo di grazia. Giunte alla quarto turno infatti le ceche troveranno il 9-1 definitivo, chiudendo poi i conti con due inning di anticipo e condannando l’Italia al secondo posto. Un risultato che però non cancella una rassegna continentale a dir poco eccezionale che lascia ben sperare per il futuro.

Foto: FIBS