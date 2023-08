Softball, Europei Under 18 2023: Italia in grande spolvero nelle fasi iniziali

L’Italia sta comportandosi molto bene agli Europei Under 18 di softball, in corso di svolgimento a Praga, Repubblica Ceca. La Nazionale azzurra non sta lasciando mai scampo alle avversarie, anche quelle più blasonate di questo sport e per vivai sempre capaci di dare continuo ricambio alle selezioni maggiori.

Inserita nel girone B, la squadra guidata dal manager Andrea Longagnani ha disposto molto facilmente delle prime quattro avversarie: 21-1 alla Svizzera, 7-0 all’Ucraina, 18-0 alla Danimarca e 13-0 alla Svezia, a conferma di una superiorità chiara nei confronti di quello che è un livello chiaramente più basso.

Inserita nel girone F, la selezione tricolore non ha poi avuto problemi neanche contro le squadre di maggior blasone. 7-0 all’Irlanda e 8-1 all’Olanda, e il passaggio dallo Spectrum Praha allo Svoboda Park non è stato doloroso, anzi. A questo punto per il team azzurro si aprono prospettive interessanti.

Battendo Israele domani, infatti, ci sarà la possibilità di aprire con il ruolo di leader l’intergirone, che nel giro di due giorni farà da preludio alle partite che assegnano i posizionamenti finali. Il girone d’incrocio è quello che vede protagoniste Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Ucraina e Francia.

Foto: FIBS