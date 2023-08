Softball, Europei Under 18 2023: Italia in finale da imbattuta, sarà ancora sfida alla Repubblica Ceca

L’Italia si qualifica per la finale degli Europei Under 18 di softball in corso di svolgimento in Repubblica Ceca, a Praga. La squadra che ha per manager Andrea Longagnani non ha neppure l’ombra di un problema nell’ultima giornata del Super Round, alias intergirone. L’ultimo atto vedrà le azzurre affrontare di nuovo la Repubblica Ceca, già battuta per 2-1 nel corso del torneo.

Nel primo dei due match di oggi, giocato alle 11:45 del mattino, per l’Italia neppure l’ombra di un problema, con un netto 14-5 nei confronti dell’Ucraina impreziosito dalla manifesta attivata alla quinta ripresa nonché da un paio di brillanti tripli di Sbiotta nell’inning iniziale e di Binetti nel quarto.

Più avanti nella giornata, invece, è la Gran Bretagna a cadere sotto il fuoco delle mazze azzurre, attraverso un 17-7 particolare. Le britanniche, infatti, partono con cinque punti nella prima ripresa, con tre singoli e il fuoricampo di Edwards. L’Italia ne mette a segno quattro, con triplo di Polini e doppio di Moretti. Dopo un’altra ripresa da un punto a testa, le azzurre si scatenano e, nella terza, piazzano il big inning da 7-0 che fa da preludio a un secondo atto d’imperio, un 5-1 che definisce il risultato conclusivo.

L’orario da segnare è quello delle 18:00, allo Svoboda Park di Praga e precisamente sul Field 1. Per l’Italia c’è la possibilità di aggiungere un altro alloro alla già molto ricca bacheca del passato recente, estremamente foriero di soddisfazioni sotto diversi punti di vista.

