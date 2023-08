Volley femminile, l’Italia firma la manita ai Mondiali Under 19: steso il Brasile, ora gli ottavi

L’Italia continua a strabiliare ai Mondiali Under 19 di volley femminile e infila la quinta vittoria consecutiva, sconfiggendo il Brasile per 3-1 (25-27; 26-24; 25-23; 30-28) al termine di una partita estremamente combattuta e avvincente. Dopo aver perso il primo set ai vantaggi, le azzurre hanno rialzato la testa e hanno portato a casa i successivi tre parziali con il minimo scarto, riuscendo così a conquistare un successo di grande prestigio e a conquistare il primo posto nel gruppo C (5 vittorie, 5 punti) davanti a Bulgaria e Brasile.

Le ragazze di coach Michele Fanini si erano già qualificate agli ottavi di finale, ma il primato nel raggruppamento era molto importante perché permette di usufruire di un tabellone sulla carta più agevole nella fase a eliminazione diretta. L’Italia tornerà in campo già domani (lunedì 7 agosto) per fronteggiare l’Egitto negli ottavi di finale. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e punta a proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata di categoria.

Prestazione semplicemente straripante da parte della centrale Linda Manfredini, autrice di 20 punti (3 muri e 4 ace) e affiancata in reparto dalla tonica Maia Carlotta Monaco (15 punti, 3 muri e 3 ace). Prova degna di nota anche da parte dell’opposto Merit Adigwe (18 punti), che si è alternata con Gaia Moroni (11). Di banda hanno giocato Giorgia Amoruso (8 punti) e la capitana Erika Esposito (6), alternatesi con Lisa Esposito (5) e Nicole Piomboni (5) sotto la regia di Ilaria Batte (5 punti, 2 muri, 2 ace). Al Brasile non sono bastate la bomber Larissa Brando Mendes (20 punti) e la schiacciatrice Elena Kuehne (13).

Foto: FIVB