Volley, l’Italia strapazza anche il Brasile ai Mondiali Under 19: Magliano super, ora il Giappone agli ottavi

L’Italia continua a strabiliare ai Mondiali Under 19 di volley maschile, dove ha conquistato la quarta vittoria consecutiva sconfiggendo il Brasile per 3-1 (25-17; 25-23; 24-26; 25-23). La nostra Nazionale è riuscita ad avere la meglio sulla quotata compagine brasiliana: primo set dominato, nel secondo parziale si è contenuto un tentativo di rimonta dal 24-20, nella terza frazione i verdeoro sono risultati più pimpanti (anche se gli azzurri si sono avvicinati fino al 23-24), quarto set decisamente equilibrato fino al 17-16 quando poi i ragazzi di coach Michele Zanin hanno piazzato un break risultato risolutore.

L’Italia chiude da imbattuta la fase a gironi (4 vittorie e 12 punti, in precedenza aveva battuto Belgio, Messico e Cile), davanti al Belgio (3 successi, 8 punti) e al Brasile (2 affermazioni, 7 punti). Il primo posto nel raggruppamento permette agli azzurri di avere sulla carta un tabellone più agevole nella fase a eliminazione diretta. Si incomincerà dall’ottavo di finale contro il rognoso Giappone, avversario mai da sottovalutare in campo internazionale.

Prestazione sopra le righe da parte degli schiacciatori Lorenzo Magliano (23 punti) e Alessandro Bristot (17), 9 punti a testa per i centrali Federico Miraglia (2 muri) e Pardo Mati (3 punti), 7 sigilli per l’opposto Tommaso Barotto schierato in diagonale con il palleggiatore Giacomo Selleri. Al Brasile non è bastato il martello Antonio Soares Neto, autore di 22 punti.

