Softball, Serie A1 2023: Saronno e Bollate avranno il fattore campo a favore in semifinale

Quattro confronti su cinque disputati in questo sabato di Serie A1 di softball, corrispondente alla settima giornata del girone di ritorno. Tranne Sestese-Pianoro, tutte le altre squadre sono andate in campo: andiamo a scoprire sia i risultati che vari verdetti legati allo svolgimento delle partite in relazione alla classifica.

Per quel che riguarda Saronno, arriva la doppietta su Forlì che è foriera anche dell’approdo alla semifinale scudetto con il fattore campo a favore. 3-1 per l’Inox Team in gara-1, con Longhi che nel terzo inning spinge a casa Rotondo, Onofri che fa lo stesso con Laghi nel quinto per il pari e, infine, Lozada, nella parte bassa della citata quinta ripresa, che trova il decisivo fuoricampo da due punti. Gara-2 vede le forlivesi partire a spron battuto con il 4-0 nel giro dei primi cinque inning. Dalla parte bassa del quinto comincia il recupero di Saronno: dalla coppia Mambelli-Onofri si passa al singolo da 2 RBI di Marrone. Nel settimo, nonostante il fuoricampo di Laghi, l’Inox Team rimonta e, con doppio di Rotondo, volata di sacrificio di Longhi ed errore difensivo forlivese che lascia segnare Fazio, è 6-5 per la squadra che si era già imposta poche ore prima.

Anche Bollate, dal canto suo, non scherza e si prende anch’essa la certezza di giocare la semifinale potendo contare sul fattore campo. In questo caso sono davvero molto netti i due successi sul Taurus Donati Gomme Old Parma: 12-1 e 12-5, tanto per ribadire un certo livello di superiorità dell’MKF. In particolare, le manifeste si attivano alla quarta e alla sesta ripresa rispettivamente.

Anche la serie tra Macerata e Collecchio finisce con due successi per la squadra che, in effetti, è ospite (Macerata). 5-4 con rimonta propiziata da Ladner e dal suo fuoricampo da 3 RBI nella prima gara, 6-1 nella seconda. Finiscono invece in parità sostanziale Castelfranco e Caronno; all’1-0 con doppio decisivo di Sbrissa in gara-1 in favore delle Metalco Thunders fa da contraltare il 3-0 Rheavendors di gara-2.

Foto: FIBS / Alex Bandini