Softball, Coppa delle Coppe 2023: doppia vittoria d’esordio per Caronno

Comincia con due vittorie la Coppa delle Coppe (European Cup Winners Cup) 2023 che Caronno non solo affronta nel ruolo di partecipante, ma organizza anche in casa. Meglio di così le cose non potevano iniziare, anche in considerazione dei punteggi molto larghi che si sono andati a verificare.

Nel primo incontro, disputato alle 12:30 contro Les Grizzlys de Grenoble (Francia), le Rheavendors tirano fuori le unghie ed è un 16-0 quello che si materializza in sole tre riprese, quelle che bastano a chiamare la manifesta. Troppa la differenza di valori, con Alicart sugli scudi, 5 punti nel primo inning, altrettanti nel secondo e, per chiudere, 6 nel terzo. Il tutto senza nemmeno bisogno di fuoricampo.

Poco da raccontare anche nel confronto con il Tempo di Praga. Dura poco di più la partita serale: quattro inning, il tempo di stampare sul tabellone il 10-0. Stavolta gli home run arrivano e sono tre: due li mette a segno Caldon, sempre da due punti, mentre l’ultimo è il solo homer di Eguchi che fissa il punteggio conclusivo.

Prossimo capitolo per Caronno quello con le spagnole del Sant Boi; sarà poi la volta, il 23, delle belghe Hoboken Pioneers e, il 24, delle olandesi Sparks Haarlem. Il 25, infine, le tedesche Wesseling Vermins e poi le finali del 26.

