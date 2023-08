Softball, Premier Cup 2023: Saronno comincia con una vittoria e una sconfitta

Si apre con una vittoria e una sconfitta la Premier Cup 2023 per l’Inox Team Saronno, che l’organizza tra le mura amiche. Non esattamente la maniera sognata, ma il cammino è ancora all’inizio e si andrà avanti fino al 26 con quella che è la principale coppa europea del softball.

La mattina è riservata al confronto con Bonn. Che, peraltro, riserva la prima e sgradita sorpresa a Saronno, costretta a cedere alle Capitals per 1-2. Tutto si decide nel quarto inning: il doppio di Milagros Lozada spedisce a casa Marrone per il primo punto dell’incontro, ma c’è la replica immediata di Lankhorst che trova un singolo-punto per Saviola. Sarebbe tutto, ma un errore difensivo lascia andare anche Devens per un 1-2 che non cambia più.

Il riscatto è pronto nel secondo confronto, quello serale con le Tex Town Tigers. Si chiude dopo cinque inning, con una manifesta che non lascia dubbi circa la forte carica agonistica dell’Inox Team. Numerose le giocate spettacolari: dall’ottima forma di Longhi con due singoli-punto al gran triplo di Lozada; è però Bettinsoli a lanciare tutte nel secondo inning con un singolo da due punti.

Domani Saronno andrà di nuovo in campo, contro le francesi Les Pharaons; il calendario si concluderà con la sfida del 23 alle Vienna Wanderers, almeno per quanto riguarda il girone iniziale.

Foto: Pier Colombo