Softball, Coppa delle Coppe 2023: Caronno vince ancora e si assicura un posto in Finale

Altro giro, altra vittoria per Caronno nella Coppa delle Coppe 2023 di softball. La squadra lombarda, fino a questo momento autrice di un percorso netto, ha avuto la meglio ance sulle Sparks Haarlem per 7-0, chiudendo i conti in sei inning.

Un match come sempre strabordante quello realizzato dalle Rheavendors, abili a passare in vantaggio già nella seconda ripresa, per poi allungare al terzo con due unità prendendo poi il largo nel quarto con altri tre sigilli. Il colpo del KO definitivo è invece arrivato al sesto turno, con il punto utile per il 7-0 Finale.

Una vittoria dunque splendida e corale, arrivata anche grazie ai fuoricampo di Elisa Cecchetti e Mikiko Eguchi.

Domani, venerdì 25 agosto, la capolista Caronno sfiderà alle 18:30 le Wesseling Vermins

Foto: FIBS