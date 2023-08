Softball: Saronno comincia col sorriso la seconda fase di Premier Cup 2023

Esordio vincente per l’Inox Team Saronno nella seconda fase della Premier Cup 2023. L’unica formazione azzurra in gara, che peraltro ospita l’evento in casa, è riuscita a imporsi contro le spagnole del Rivas Madrid, portando a casa un più che soddisfacente 8-3 che rimette la situazione di classifica in pari con le Bonn Capitals.

Le tedesche, infatti, erano state battute per 7-6 in mattinata proprio dalle iberiche: si è trattato della prima loro sconfitta, cosa che ha portato Saronno al riaggancio in graduatoria e all’aumento delle speranze di poter raggiungere la finale sul campo amico e con i propri tifosi al fianco.

Quanto alla partita, questa si trasforma rapidamente in un dominio da parte dell’Inox Team, che tra secondo e terzo inning incassa sette punti. Dopo la doccia fredda del doppio di Diaz dello 0-1, nella seconda ripresa giungono i tre punti divisi tra il singolo di Marrone e il doppio da 2 RBI di Bartoli.

Il terzo inning è anche più roboante, con Bartoli, Bettinsoli (fuoricampo da due punti) e Armirotto che lanciano definitivamente Saronno sul 7-1. Nella quarta ripresa arriva anche l’ottavo punto, poi le spagnole si rialzano un po’ per buona misura con Sojo, ma il margine è di fin troppa sicurezza per le padrone di casa che chiudono con grande soddisfazione la giornata. In attesa di un domani da doppio match che può valere tanto.

Foto: Pier Colombo