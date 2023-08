Softball, Coppa delle Coppe 2023: Caronno vince ancora. Hoboken Pioneers sconfitte 10-0

Prosegue a gonfie vele il cammino di Caronno nella Coppa delle Coppe 2023 di softball. La squadra lombarda ha infatti inanellato la sua terza vittoria consecutiva nel torneo, passeggiando contro le Hoboken Pioneers con il risultato di 10-0 maturato in soli 4 inning.

Un match dominato in lungo e in largo quella della squadra italiana, abile a mettere a referto dodici valide segnando in ogni ripresa. Il primo punto è arrivato grazie a un doppio di Gasparotto che ha invitato Eguchi a timbrare, preludio di altri due sigilli marcati nel secondo round, complici i singoli delle appena citate Eguchi e Gasparotto.

Ma il colpo di grazie arriva nel terzo turno, quando le Rheavendros allungano di altre cinque unità che spianano la strada verso il successo. Ci sarà spazio poi per altri due punti, validi per il 10-0 finale che consolida il primato nel Round Robin.

Domani, giovedì 24 agosto, Caronno affronterà le olandesi dello Sparks Haarlem.

Foto: FIBS