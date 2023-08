Sky o DAZN, dove vedere Sassuolo-Atalanta? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Sassuolo-Atalanta è una delle due partite in programma alle 18.30 di domenica 20 agosto.

Il match, valido per la prima giornata di Serie A, sarà trasmesso in esclusiva da DAZN: non è quindi prevista la diretta su Sky.

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dunque, inizia il cammino in campionato di neroverdi e bergamaschi.

La squadra di Gian Piero Gasperini proverà a qualificarsi nuovamente per le coppe europee, mentre i neroverdi, dopo una stagione abbastanza anonima, cercheranno di alzare l’asticella.

Di seguito il calendario e il programma di Sassuolo-Atalanta, valida per la prima giornata di Serie A, che si giocherà domenica 20 agosto alle 18.30. La partita sarà trasmessa da DAZN.

