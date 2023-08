Sky o DAZN, dove vedere Fiorentina-Lecce? Canale esatto tv e streaming, programma, orario e palinsesto

Mancano solamente due giorni all’inizio del secondo weekend di gara per quanto riguarda la Serie A 2023-2024: alle 18.30 di domenica 27 agosto, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ospiterà il Lecce di Roberto D’Aversa per il turno numero due del campionato. Entrambe le squadre cercheranno di ripetersi dopo le vittorie ottenute, rispettivamente contro Genoa e Lazio, nella prima uscita stagionale.

Dopo l’ottimo successo ottenuto ai danni del Genoa nel debutto in campionato, la Viola è caduta nella serata di ieri, in Austria contro il Rapid Vienna, per l’andata dei playoff di Conference League: la formazione della capitale austriaca si è imposta per 1-0 grazie al rigore trasformato da Marco Grull al 34′. Il passivo può essere recuperato con una certa tranquillità, ma Italiano sarà costretto molto probabilmente a ricorrere alla formazione titolare, quindi si presuppone che per il Lecce il tecnico ex Spezia deciderà di ruotare la sua squadra.

Il Lecce di Roberto D’Aversa ha stupito all’esordio: i giallorossi hanno sconfitto per 2-1 la Lazio di Maurizio Sarri, giocando un match di assoluto valore con una squadra ben più attrezzata, premiati alla fine dalle due reti di Almqvist e Di Francesco arrivate nel giro di un minuto e mezzo, quando la partita sembrava ormai segnata. Ora i salentini non vogliono fermarsi: la squadra è carica e fiduciosa per la sfida di domenica, dove potrebbe trovare una Fiorentina scarica dall’impegno europeo.

La sfida tra Fiorentina e Lecce, il cui via è programmato alle 18.30 di domenica allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sarà visibile in streaming su Dazn.

