Sinner-Berrettini: per chi é più importante vincere in chiave ranking? Gli scenari

Ci sarà un derby italiano ai sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 Toronto 2023 di tennis: Matteo Berrettini, affronterà nella giornata di domani Jannik Sinner. Chi dei due azzurri vincerà la sfida porterà a 90 il bottino di punti incamerati. Riferendosi prettamente al ranking ATP, il match è importante per entrambi: Matteo Berrettini rincorre la possibilità di entrare tra le 32 teste di serie degli US Open, mentre Jannik Sinner punta a difendere la casella numero 8, che permetterebbe all’azzurro di evitare nell’ultimo Slam stagionale i primi 4 della classifica fino ai quarti.

Berrettini, che ieri era 38° nel ranking ATP con 1112 punti, vincendo all’esordio è salito a quota 1147, al 37° posto virtuale, ma conquistando il derby con Sinner al secondo turno si porterebbe a quota 1192, in 35ma posizione, mentre con il passaggio ai quarti salirebbe a 1282, in 31ma piazza. L’ingresso in semifinale varrebbe 1462 punti ed il 24° posto, mentre l’approdo in finale lo proietterebbe a quota 1702, in 19ma posizione. La vittoria nel torneo, infine, varrebbe quota 2102 e la possibile 17ma piazza.

Sinner, invece, ieri era 8° nel ranking ATP con 3815 punti, quota alla quale ritornerebbe vincendo il derby con Berrettini, ma per migliorare il proprio piazzamento l’azzurro deve obbligatoriamente vincere il torneo, eventualità che lo porterebbe a quota 4725, che al momento vale il 6° posto virtuale. In caso contrario Sinner potrebbe migliorare il proprio bottino di punti, ma non la propria posizione: passare ai quarti vorrebbe dire portarsi a 3905, arrivare in semifinale varrebbe quota 4085, entrare in finale significherebbe quota 4325.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP MATTEO BERRETTINI 14 AGOSTO

Ranking lunedì 7 agosto: 1112 punti, 38° posto.

Punti da scartare lunedì 14 agosto: 10 (Montreal 2022).

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto (al momento 45).

Ranking con il passaggio ai sedicesimi: 1147 punti, 37° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 1192 punti, 35° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1282 punti, 31° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 1462 punti, 24° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 1702 punti, 19° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 2102 punti, 17° posto virtuale.

PROIEZIONI CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 14 AGOSTO

Ranking lunedì 7 agosto: 3815 punti, 8° posto.

Punti da scartare lunedì 14 agosto: 90 (Montreal 2022).

Punti da incamerare lunedì 14 agosto: quelli di Toronto (al momento 10).

Ranking con l’eliminazione ai sedicesimi: 3735 punti, 8° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 3815 punti, 8° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 3905 punti, 8° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 4085 punti, 8° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 4325 punti, 8° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 4725 punti, 6° posto virtuale.

Foto: LaPresse