Chi affronterà Matteo Berrettini al prossimo turno a Toronto? Derby con Jannik Sinner!

Salgono a tre gli italiani ai sedicesimi del torneo ATP Masters 1000 di Toronto 2023, ed almeno uno di loro sarà certamente agli ottavi: ci sarà infatti il derby fratricida nel secondo turno tra Jannik Sinner, numero 7 del seeding, che ha ottenuto un bye all’esordio, e Matteo Berrettini, che ha regolato per 6-4 6-3 il transalpino Gregoire Barrere nel primo turno.

Per il vincitore del derby italiano addirittura agli ottavi potrebbe esserci l’incontro con un altro connazionale, ma Lorenzo Sonego dovrà prima superare lo scozzese Andy Murray e poi al secondo turno potrebbe trovare il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 10 del seeding.

Il numero 4, l’ellenico Stefanos Tsitsipas, potrebbe poi sfidare ai quarti uno tra Sonego, Berrettini e Sinner, mentre a presidiare la parte alta del tabellone c’è il numero 1, lo spagnolo Carlos Alcaraz, possibile avversario di un italiano in semifinale, infine nella parte bassa il finalista potrebbe essere numero 2, il russo Daniil Medvedev.

TABELLONE ATP MASTERS 1000 TORONTO 2023

(1) Alcaraz bye

Shelton vs Zapata Miralles

(Q) Garín vs Kecmanovic

(15) Hurkacz b. Bublik 6-3 7-6 (2)

(12) Paul vs (Q) Schwartzman

Cerundolo b. (WC) Galarneau 6-2 4-6 6-4

Ruusuvuori vs (Q) Giron

(5) Rune bye

(4) Tsitsipas bye

(PR) Monfils vs Eubanks

Etcheverry vs Korda

Dimitrov vs (14) Coric

(10) Auger-Aliassime vs (Q) Purcell

Sonego vs Murray

Berrettini b. Barrere 6-4 6-3

(7) Sinner bye

(6) Rublev bye

McDonald vs Karatsev

Mannarino vs (Q) Daniel

(WC) Raonic vs (9) Tiafoe

(13) Zverev vs Griekspoor

Davidovich Fokina b. Wolf 6-0 6-2

Lehecka b. Nakashima 7-5 3-6 7-6 (2)

(3) Ruud bye

(8) Fritz bye

Humbert vs Jarry

(WC) Diallo vs Evans

De Minaur vs (11) Norrie

(16) Musetti b. Nishioka 6-4 6-1

(Q) Kokkinakis b. Zhang 7-5 6-4

(WC) Pospisil vs (Q) Arnaldi

(2) Medvedev bye

Foto: LaPresse