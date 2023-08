Chi affronterà Matteo Arnaldi al prossimo turno a Toronto? Ostacolo proibitivo

Prosegue l’ottima stagione di Matteo Arnaldi: il giovane ligure ha raggiunto il secondo turno nel Masters 1000 di Toronto, partendo dalle qualificazioni. Vittorie tutte in due set su Kovacevic, Pecotic e Pospisil, ma adesso per il giocatore italiano l’asticella sale diametralmente e l’ostacolo diventa complicato da sormontare.

Dopo aver superato il canadese al primo turno con il punteggio di 6-4 6-4, il sanremese affronterà il numero 3 del mondo e seconda testa di serie del tabellone principale, Daniil Medvedev. Non sarà la prima sfida diretta contro il russo, visto che i due si sono affrontati a febbraio a Dubai, con l’azzurro che uscì con onore dal campo perdendo 6-4 6-2.

Un tabellone che sarebbe in ogni caso complicato anche in caso di impresa: agli ottavi si prospetterebbe la sfida contro Lorenzo Musetti e negli eventuali quarti contro Fritz, De Minaur o Norrie.

Questo lo spot di tabellone nel quale è inserito Arnaldi:

(8) Fritz bye

Humbert vs Jarry

(WC) Diallo vs Evans

De Minaur vs (11) Norrie

(16) Musetti b. vs (Q) Kokkinakis

(Q) Arnaldi vs (2) Medvedev

Foto: damanius / Shutterstock.com