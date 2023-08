Serie A, le possibili formazioni titolari squadra per squadra: come sono cambiate con il calciomercato

Buon Ferragosto a tutti! Siamo ormai giunti ai nastri di partenza della Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio è pronta a scattare e lo farà nel corso del prossimo weekend con i match del primo turno. Le squadre hanno ormai ultimato le rispettive preparazioni e stanno per scendere in campo. Come lo faranno esattamente? Andiamo a scoprire quali sono le 20 probabili formazioni delle squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A.

COME GIOCHEREBBERO LE 20 SQUADRE DI SERIE A

ATALANTA (3-4-1-2): CARNESECCHI; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, BAKKER; Koopmeiners; SCAMACCA, EL BILAL TOURE. All: Gasperini (confermato)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, BEUKEMA, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic All: Motta (confermato).

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, AUGELLO; Nandez, Makoumbou, JANKTO, ORISTANIO; Lapadula, SHOMURODOV. All: Ranieri (confermato)

EMPOLI (4-2-3-1): CAPRILE; Ebuehi, Ismajili, Luperto, PEZZELLA; RANOCCHIA, Marin; Fazzini, GYASI, Baldanzi; Caputo. All: Zanetti (confermato)

FIORENTINA (4-2-3-1): CHRISTENSEN; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; ARTHUR, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; NZOLA. All: Italiano (confermato).

FROSINONE (4-3-3): TURATI; Oyono, Szyminski, MARCHIZZA, KLITTEN; HARROUI, Mazzitelli, BRESCIANINI; KVERNADZE, Borrelli, Caso. All: DI FRANCESCO (nuovo)

GENOA (3-5-2): Martinez; DE WINTER, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, THORSBY, Badelj, Strootman, MARTIN; Gudmundsson, RETEGUI. All: Gilardino (confermato)

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Duda, Doig; SAPONARA, Lazovic; Djuric. All. BARONI (Nuovo)

INTER (3-5-2): SOMMER; Darmian, Acerbi, Bastoni; CUADRADO, Barella, Calhanoglu, FRATTESI, Dimarco; THURAM, Lautaro. All: Inzaghi (confermato).

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; WEAH, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All: Allegri (confermato)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; KAMADA, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All: Sarri (confermato).

LECCE (4-3-3): FALCONE; VENUTI, Baschirotto, PONGRACIC, Gallo; RAFIA, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Banda. All: D’AVERSA (nuovo).

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; LOFTUS-CHEEK, MUSAH, REIJNDERS; PULISIC, Giroud, Leao. All: Pioli (confermato)

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, D’AMBROSIO; Ciurria, Pessina, GAGLIARDINI, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari; Petagna. All: Palladino (confermato).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, NATAN, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: GARCIA (nuovo).

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, NDICKA; El Shaarawy, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho (confermato).

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Bradaric, L.Coulibaly, Bohinen, Mazzocchi; Kastanos, Candreva; Dia. All: Sousa (confermato)

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, VITI, VINA; Bajrami, Maxime Lopez, BOLOCA; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All: Dionisi (confermato).

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; BELLANOVA, Ricci, Ilic, Vojvoda; VLASIC, Radonjic; Sanabria. All: Juric (confermato).

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Nehuen Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Akè, Walace, Lovric, ZEMURA; Beto, BRENNER. All. Sottil (confermato).