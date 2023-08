Serie A 2023-2024, Juventus e Fiorentina bloccate sul pari da Bologna e Lecce

E’ calato il sipario sui match delle 18.30 valevoli per la seconda giornata della Serie A 2023-2024: la Juventus di Massimiliano Allegri ospitava il Bologna di Thiago Motta all’Allianz Stadium, mentre all’Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ricevuto il Lecce di Roberto D’Aversa.

La Juventus viene fermata dal Bologna alla prima uscita casalinga in campionato: i rossoblù costringono al pari la Vecchia Signora sul risultato di 1-1. Parte meglio il Bologna che al 23′ va vicina al gol con Ndoye e, un minuto dopo, riesce a sbloccare il match con Ferguson, il quale riceve il pallone da Zirkzee con una potente conclusione che non lascia scampo a Perin. Juventus che prova a reagire al gol subito, ma fino all’intervallo la squadra bianconera non crea occasioni nitide per segnare.

Bianconeri che entrano in campo in un modo totalmente diverso: la squadra di Allegri parte a tutta e, sugli sviluppi di una palla inattiva, trova il gol con Vlahovic al 52′ con una girata di destro da dentro l’area su cui Skorupski tocca, ma non respinge, rete annullata però per un fuorigioco passivo di Rabiot. Il portiere rossoblù salva tutto su Weah al 57′, sulla cui respinta Bremer manda fuori da ottima posizione. I felsinei recriminano un rigore su Ndoye per un’entrata in ritardo di Iling Jr. al 71′, il quale avrebbe potuto chiudere i conti, ma i bianconeri trovano nuovo vigore sempre con Vlahovic, che trova il gol all’80’ grazie a un’incornata vincente sul cross di Iling Jr. Nel finale entrambe le squadre tentano di riportarsi in vantaggio, tuttavia senza trovare la via del gol.

Si spartiscono la posta in palio anche Fiorentina e Lecce: i giallorossi, sotto di due reti all’intervallo, recuperano il passivo nella ripresa, fissando il risultato finale sul 2-2. Inizia fortissimo la Viola, che trova il vantaggio dopo appena 3′ con Nico Gonzalez grazie a un colpo di testa su un corner battuto da Duncan. La squadra di Italiano amministra il gioco nel primo tempo, trovando anche il 2-0 al 25′ proprio con Duncan, il quale insacca il pallone in tuffo da due passi. L’ex Sassuolo va vicinissimo alla doppietta personale, colpendo un palo al 43′.

Nella ripresa il miglior avvio ce l’ha il Lecce che accorcia le distanze con Rafia, autore di una rete straordinaria con una conclusione a giro che si insacca sotto al sette. Pugliesi che provano a sfruttare il momento, sfiorando il pareggio con Pongracic che mette fuori di poco al 57′. La caparbietà dei salentini viene premiata al 76′ con la prima rete in Italia di Krstovic, abile a sfruttare di testa il cross dalla sinistra di Banda, beffando Christensen. Fiorentina che reagisce alla clamorosa rimonta subita guadagnando un calcio di rigore per un possibile tocco di mano di Dorgu, tolto poi dal VAR per un fuorigioco di Nzola. Nel finale i toscani assediano l’area di rigore giallorossa, andando vicino al vantaggio con Kouamè nel recupero, senza però riuscire a prendere i tre punti.

