Serie A 2023-2024, Inter senza problemi con il Monza, Fiorentina a valanga sul Genoa

Quest’oggi è iniziata ufficialmente la Serie A 2023-2024: dopo le prime due sfide che hanno visto le vittorie di Napoli e Verona su Frosinone e Empoli, altre quattro squadre hanno fatto il loro esordio in serata: l’Inter ha ospitato il Monza a San Siro, mentre la Fiorentina è scesa in campo al Marassi contro il neopromosso Genoa.

Buona la prima per l’Inter di Simone Inzaghi: i nerazzurri hanno sconfitto con il punteggio di 2-0 il Monza di Raffaele Palladino, formazione che nella passata stagione aveva creato molti problemi ai meneghini. Inizio deciso per l’Inter che all’8′ passa in vantaggio con Lautaro Martinez il quale, servito da Dumfries con un cross rasoterra dalla destra, non può sbagliare davanti a Di Gregorio. Nerazzurri ancora vicini al gol nel primo tempo con Dimarco, che al 30′ non centra la porta per pochissimo con una botta dalla distanza.

Parte meglio il Monza nella ripresa: i brianzoli sfiorano il pareggio con Kyriakopoulos, il cui tiro a botta sicura è intercettato da Calhanoglu. Nonostante un buon avvio, gli uomini di Palladino perdono brillantezza e, con gli ingressi di Marko Arnautovic e Carlos Augusto, trasferitosi proprio dal Monza negli ultimi giorni, l’inerzia del match si sposta nuovamente verso l’Inter, che va a segno al 70′ nuovamente con Lautaro, il quale deve solo spingere il pallone in porta sul cross teso di Arnautovic: nel finale la squadra di Inzaghi cerca con insistenza il terzo gol, senza però trovare la via della rete.

Debutto da sballo per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: la squadra toscana ha espugnato il Marassi con un sonoro 1-4 rifilato al Genoa di Alberto Gilardino. Partenza dirompente per la Viola che, in soli 11′, è già in vantaggio di due reti grazie alle marcature di Biraghi, con una bella conclusione di destro, e Bonaventura, abile a ribattere in porta il pallone dopo il palo colpito da Nico Gonzalez, il quale è autore anche del terzo gol con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un corner al 40′.

La musica non cambia anche all’inizio del secondo tempo: la Fiorentina trova il quarto gol al 56′ con Mandragora con un colpo di testa vincente. Due minuti più tardi Biraschi, con un colpo di testa da calcio d’angolo, firma la rete della bandiera, fissando così il risultato sull’1-4 definitivo.

