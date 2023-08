Sci di fondo, le Nazionali impegnate in Svezia e a Tarvisio: tutti i convocati

Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di sci di fondo in vista della stagione 2023-2024. I nostri infatti ragazzi a partire da domenica 27 agosto si recheranno a Torsby, in Svezia, per una serie di allenamenti che andranno avanti fino al prossimo 3 settembre.

Come riporta la FISI in un comunicato pubblicato nella mattina di oggi, giovedì 24 agosto, il Responsabile Tecnico Markus Cramer ha convocato nove componenti del Team di Coppa del Mondo, nello specifico Paolo Ventura, Davide Graz, Simone Mocellini, Simone Daprà, Elia Barp, Francesca Franchi e Caterina Ganz.

Anna Comarella terminerà il training il 31 agosto, mentre Francesco De Fabiani il 1 settembre.

Le Nazionali Milano-Cortina 2026 svolgeranno invece delle sessioni a Tarvisio (Udine), dal 26 1 settembre. Tra le personalità coinvolte spiccano Mikael Abram, Michael Hellweger, Alessandro Chiocchetti, Giovanni Ticcò, Martino Carollo, Lorenzo Romano, Riccardo Bernardi, Fabrizio Poli, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Elisa Gallo, Nadine Laurent, Cristina Pittin, Iris De Martin Pinter, Sara Hutter, Veronica Silvestri e Martina Di Centa, con quest’ultima che si aggregherà il 27 agosto.

