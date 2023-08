Scherma, Universiadi 2023: altre due medaglie per l’Italia. Fiorettiste d’argento, bronzo per gli spadisti

La scherma continua a regalare medaglie all’Italia alle Universiadi 2023 in corso di svolgimento a Chengdu. Nella penultima giornata di gare sono arrivati l’argento delle fiorettiste (Serena Rossini, Elena Tangherlini, Giulia Amore, Anna Cristino) ed il bronzo degli spadisti (Filippo Armaleo, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini).

Il quartetto delle fiorettiste è stato sconfitto nell’ultimo atto dalla Cina con il punteggio di 45-22. Il bronzo, invece, lo ha conquistato il Giappone, che ha superato nella finalina la Corea del Sud, sempre per 45-22. Le azzurre avevano cominciato il loro cammino già dai quarti di finale, superando agevolmente la Polonia per 45-23, mentre in semifinale l’Italia aveva superato la Corea del Sud per 44-39.

Sfuma la doppietta di giornata per la Cina, visto che nella spada maschile è stata la Francia a prendersi la medaglia d’oro, battendo proprio i cinesi in finale per 45-35. Il bronzo è andato al collo degli azzurri, che hanno sconfitto l’Ungheria nella finalina per il terzo posto per 45-25. L’Italia aveva rischiato negli ottavi di finale contro il Kazakistan, vincendo per 45-43. Nei quarti, invece, gli azzurri avevano superato la Polonia per 45-39, perdendo poi la semifinale contro la Cina per 45-38.

Foto: Bizzi/Federscherma