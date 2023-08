Scacchi, World Cup 2023: Daniele Vocaturo va agli spareggi con Salem Saleh. Si salva Carlsen, avanza Caruana

Giornata molto intensa a Baku in occasione delle seconde partite valevoli per il quarto turno della FIDE World Cup di scacchi 2023, manifestazione che assegna 6 ticket complessivi (3 al maschile e 3 al femminile) per il Torneo dei Candidati. L’Italia può continuare a sognare in grande grazie a Daniele Vocaturo, chiamato ad affrontare domani gli spareggi contro Salem A.R. Saleh per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale.

Il romano ha infatti raggiunto la seconda patta consecutiva in due giorni (oggi giocando con il bianco) dopo oltre 5 ore di gioco, scampando alcuni pericoli potenzialmente importanti anche grazie alla collaborazione dell’avversario emiratino e portandosi sull’1-1 in vista degli spareggi rapid. Nel torneo open sono 6 i giocatori già certi di accedere al quinto turno.

Tra questi c’è anche l’italo-americano Fabiano Caruana, che si è imposto per 1,5-0,5 sullo statunitense Ray Robson grazie al successo odierno con il bianco nella seconda partita della serie. Avanzano agli ottavi anche l’ungherese Ferenc Berkes, lo svedese Nils Grandelius e l’indiano Arjun Erigaisi (uno contro l’altro agli ottavi), il russo naturalizzato serbo Alexey Sarana e l’indiano Vidit Santosh Gujrathi.

Tra i dieci match che andranno agli spareggi, ci sarà anche quello del fenomeno norvegese Magnus Carlsen contro il tedesco Vincent Keymer. Il numero 1 al mondo, spalle al muro dopo la sconfitta di ieri, ha impattato infatti sull’1-1 sfruttando i pezzi bianchi e aggiudicandosi la partita odierna. Tutto in bilico inoltre nelle supersfide Sarin-Nepomniachtchi e Nakamura-Praggnanandhaa.

Da registrare in campo femminile l’approdo ai quarti di finale da parte della cinese Tan Zhongyi (1,5-0,5 nel derby con Zhu Jiner) e delle russe Polina Shuvalova (1,5-0,5 sulla serba Teodora Injac) e Aleksandra Goryachkina (1,5-0,5 sull’indiana Divya Deshmukh). Serviranno gli spareggi per decidere gli altri cinque testa a testa degli ottavi di finale.

