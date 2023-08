Scacchi, World Cup 2023: Carlsen in vantaggio 1-0 agli ottavi su Ivanchuk, patta per Caruana

Il quinto turno della FIDE World Cup 2023 di scacchi si è aperto ufficialmente quest’oggi a Baku con lo svolgimento della prima partita a cadenza classica in tutti gli ottavi di finale del torneo open e nei quarti del tabellone femminile. Giornata abbastanza scoppiettante, con un numero di patte leggermente minore rispetto a quello dei match portati a casa da uno dei due protagonisti.

Partiamo dall’evento maschile e dal numero 1 al mondo Magnus Carlsen, subito concentrato e motivato all’indomani del difficile successo agli spareggi rapid sul tedesco Vincent Keymer. Il fuoriclasse norvegese ha cominciato alla grande infatti il confronto con il veterano ucraino Vasyl Ivanchuk, sfruttando benissimo il bianco e aggiudicandosi la prima partita della serie.

Vincono con i pezzi bianchi gara-1 anche l’azero Nijat Abasov sull’emiratino Salem A.R. Saleh (giustiziere ai sedicesimi dell’azzurro Daniele Vocaturo) e lo statunitense Leinier Dominguez sul russo naturalizzato serbo Alexey Sarana, mentre riescono a fare il “break” aggiudicandosi la contesa con il nero l’indiano Dommaraju Gukesh sul cinese Wang Hao e l’indiano Arjun Erigaisi sullo svedese Nils Grandelius. Patta e mezzo punto a testa in Gujrathi-Nepomniachtchi, Caruana-Duda e Berkes-Praggnanandhaa.

Sempre più accesa la corsa ad uno dei tre pass per il Torneo dei Candidati anche tra le donne, in una World Cup che ha già regalato tante sorprese. Vittoria importante nella prima partita con il bianco per la bulgara Nurgyul Salimova sulla russa Polina Shuvalova e per la cinese Tan Zhongyi sulla georgiana Bella Khotenashvili, mentre si dividono la posta in palio la tedesca Elisabeth Paehtz e l’ucraina Anna Muzychuk, oltre all’indiana Harika Dronavalli e la russa Aleksandra Goryachkina.

Foto: FIDE / Anna Shtourman – chess.com