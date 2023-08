Scacchi, World Cup 2023: Carlsen avanti 1-0 su Abasov, patta tra Caruana e Praggnanandhaa

La Fide World Cup di scacchi 2023 è ormai alle battute conclusive in quel di Baku, con il programma odierno che prevedeva la prima partita delle semifinali maschili e delle finali femminili. Il bilancio complessivo di giornata è di due patte e due vittorie, ma l’appuntamento è già fissato per domani in vista del secondo atto delle sfide.

La notizia più rilevante del giorno è legata sicuramente al successo del fenomeno norvegese Magnus Carlsen (che ha già ufficializzato la sua assenza al Torneo dei Candidati, regalando la qualificazione agli altri tre semifinalisti della Coppa del Mondo) in gara-1 su Nijat Abasov. Il numero 1 al mondo ha sfruttato al meglio dunque i pezzi bianchi, in un incontro non particolarmente brillante per entrambi i giocatori che ha visto l’azero mancare almeno una grande chance.

Nulla di fatto invece nell’altra semifinale tra l’italo-statunitense Fabiano Caruana ed il giovane talento indiano Rameshbabu Praggnanandhaa, in perfetta parità dopo il primo match a cadenza classica. In realtà il 18enne asiatico, rivelazione della manifestazione, si è preso virtualmente un piccolo vantaggio in vista della seconda partita riuscendo a pattare nonostante l’utilizzo del nero.

Mezzo punto a testa anche nella finalissima del tabellone femminile tra la russa Aleksandra Goryachkina (bianco) e la bulgara Nurgyul Salimova (nero), entrambe già certe del pass per il Torneo dei Candidati. La terza qualificata è invece ancora in bilico e verrà decisa dalla finale per il bronzo della World Cup, che vede l’ucraina Anna Muzychuk in vantaggio 1-0 sulla cinese Tan Zhongyi.

