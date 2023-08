Sampdoria-Pisa oggi in tv, Serie B: orario, canale, programma in chiaro, streaming, probabili formazioni

Tutto pronto per l’inizio della seconda giornata della Serie B 2023-2024: alle 20.30 di questa sera, la Sampdoria di Andrea Pirlo ospiterà il Pisa di Alberto Aquilani per la tornata numero due del campionato. I blucerchiati vanno alla caccia del secondo successo consecuitvo, mentre i toscani fanno il loro esordio nel torneo visto il rinvio della sfida con il Lecco della prima giornata.

Dopo il debutto positivo con la Ternana grazie alla vittoria per 2-1 in Umbria, firmata dalle reti di La Gumina e Depaoli, la squadra di Andrea Pirlo cerca altri tre punti per la rincorsa alla promozione diretta. C’è fiducia tra i blucerchiati, che ricordiamo devono scontare due punti di penalizzazione per inadempimenti Irpef risalenti al trimestre gennaio-febbraio 2023: con gli arrivi recenti di Filip Stojanovic e Sebastiano Esposito, la rosa dell’ex giocatore di Milan e Inter è praticamente al completo per il prosieguo della stagione.

Il Pisa di Alberto Aquilani, come già detto in precedenza, non ha disputato la prima giornata di campionato, causa il rinvio della sfida con il Lecco per la posizione ancora pendente dei lombardi riguardo la partecipazione nella serie cadetta: l’unico match ufficiale disputato dai nerazzurri risale alla sconfitta per 1-0 nella trasferta contro il Frosinone valevole per il primo turno di Coppa Italia. I toscani hanno accolto nelle ultime ore, dal Monza, Mattia Valoti, giocatore d’esperienza che andrà ad arricchire il pacchetto dei centrocampisti a disposizione di Aquilani.

La sfida tra Sampdoria e Pisa, il cui via è programmato alle 20.30 di oggi allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio, mentre la diretta streaming sarà garantita da Dazn, Sky Go e Now Tv.

Foto: Lapresse