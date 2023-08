Rugby, la formazione dell’Italia per il Test Match contro il Giappone, ultimo incontro prima della Coppa del Mondo

Il CT dell’Italia del rugby, Kieran Crowley, che lascerà la panchina azzurra al termine della Coppa del Mondo 2023, che si giocherà in Francia, ha reso nota la formazione che sabato 26 agosto alle 18.30, allo Stadio Monigo di Treviso, giocherà il Test Match valido per le Summer Nations Series contro il Giappone. Si tratterà dell’ultimo incontro ufficiale prima della rassegna iridata: negli 8 precedenti l’Italia ha vinto 6 volte, mentre sono 2 i successi nipponici.

Nel triangolo allargato giocherà ad estremo Tommaso Allan, che così supererà nella classifica delle presenze in Nazionale un mostro sacro come Diego Dominguez. Schierati alle ali Capuozzo e Ioane, mentre i centri saranno Brex e Morisi, infine in mediana partiranno dall’inizio Paolo Garbisi ed il rientrante Stephen Varney. In terza linea presenti Negri e capitan Lamaro con Lorenzo Cannone, in seconda Ruzza e Niccolò Cannone, ed infine in prima Ferrari, Nicotera e Nemer. In panchina siederanno Bigi, Fischetti, Ceccarelli, Lamb, Pettinelli, Zuliani, Page-Relo ed Odogwu.

Queste le dichiarazioni di Kieran Crowley al sito federale: “La partita contro il Giappone andrà a chiudere la preparazione verso il Mondiale dandoci ulteriori feedback fondamentali verso il momento più importante della stagione. Abbiamo preparato al meglio la partita e vogliamo chiudere i Test Match con una vittoria davanti ai nostri tifosi“.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA CONTRO IL GIAPPONE

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 74 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 11 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 25 caps)

12 Luca MORISI (svincolato, 46 caps)

11 Montanna IOANE (Lione, 20 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 26 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 20 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 11 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 28 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 47 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 44 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 46 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 14 caps)

1 Ivan NEMER (Benetton Rugby, 12 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma, 47 caps)

17 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 32 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Perpignan, 28 caps)

19 Dino LAMB (Harlequins, 2 caps)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 13 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 12 caps)

22 Martin PAGE-RELO (Lione, 1 cap)

23 Paolo ODOGWU (Benetton Rugby, 2 caps)

