Chi affronterà l’Italia agli ottavi degli Europei di volley femminile? Data, programma, orario, tv

L’Italia si è aggiudicata il primo posto del girone B degli Europei di volley femminile con un turno di anticipo. Un raggruppamento oggettivamente molto semplice per le azzurre, che non hanno trovato alcuna resistenza da parte delle avversarie affrontate. Il ct Davide Mazzanti ne ha approfittato per dare spazio a tutte le esponenti della rosa a disposizione.

Il livello del volley femminile nel Vecchio Continente appare oggettivamente modesto. Tolte le tre grandi favorite, ovvero Serbia, Turchia ed Italia, troviamo (molto staccate) delle compagini di buon livello come Polonia, Germania e Olanda, per il resto solo tanta mediocrità. Per questo quasi certamente le azzurre dovrebbero accedere in semifinale senza aver giocato una sola partita realmente impegnativa.

Il tabellone non sembra infatti presentare grossi scogli per la selezione tricolore. Agli ottavi le azzurre affronteranno la Spagna, quarta nel gruppo D: si prospetta una pratica piuttosto agevole da sbrigare. Il match si giocherà sabato 26 o domenica 27 alle ore 21.00 (la data verrà ufficializzata giovedì 24 agosto al termine della fase a gironi del torneo). In caso di (probabile) approdo ai quarti, qui l’Italia si troverebbe di fronte una tra Francia, formazione in crescita, ma comunque inferiore, o Romania, già sconfitta dalle nostre portacolori nel match inaugurale all’Arena di Verona.

CHI AFFRONTERÀ L’ITALIA AGLI OTTAVI DEGLI EUROPEI DI VOLLEY FEMMINILE?

La Spagna, quarta nel gruppo D alle spalle di Olanda, Francia e Slovacchia.

QUANDO SI GIOCA L’OTTAVO?

Sabato 26 o domenica 27 agosto presso ‘Palazzo Wanny’ di Firenze alle ore 21.00.

DOVE VEDERE GLI OTTAVI IN TV

In chiaro sui canali RAI (palinsesto da definire) e a pagamento su SkySport.

Foto: Lapresse