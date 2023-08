Risultati amichevoli Serie A di oggi (2 agosto): tutti i marcatori. Napoli ok ai rigori, vittorie per Roma e Atalanta

Prosegue la preparazione delle venti squadre di Serie A in vista della stagione che scatterà il 19 agosto: oggi ben otto formazioni sono scese in campo, andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati dei match disputati nella giornata odierna.

Il Milan ha concluso la sua tournee americana con la terza sconfitta su tre nella Soccer Champions Tour: dopo la sconfitta contro il Real Madrid per 3-2 e quella con la Juventus ai calci di rigore, dopo che la partita è terminata sul punteggio di 1-1, anche il Barcellona si è imposto sui rossoneri. Ai blaugrana è bastato un gol di Ansu Fati al 55′ con una bella conclusione a giro col destro.

La seconda squadra impegnata in ordine cronologico è stata il Bologna che, impegnato in Olanda, è riuscito a superare l’Utrecht in rimonta: neerlandesi che aprono le marcature con Descotte al 56′, rossoblù che prima pareggiano con Zirkzee al 76′, per poi sorpassare i biancorossi con il colpo di testa di De Silvestri tre minuti più tardi. Tutto facile, invece, per l’Atalanta, la quale ha superato per tre reti a zero la Pro Sesto, formazione di Serie C: a segno per i bergamaschi Bonfanti, Bakker e Scalvini.

Vittoria anche per il Cagliari di Claudio Ranieri. I sardi hanno battuto per 2-1 il Como, squadra di Serie B: sblocca il match al 31′ Lella per i rossoblù, pareggiano i lariani al 65′ con la rete di Blanco, la marcatura decisiva la mette a segno Viola al 90′, trasformando un calcio di rigore conquistato da Zito Luvumbo. Pareggio senza reti, invece, per il Torino in casa del Lens, squadra vice-campione della Ligue 1 della passata stagione.

Prestazione non così convincente per il Napoli di Rudi Garcia: senza Victor Osimhen, gli azzurri hanno pareggiato ai tempi regolamentari contro il Girona per 1-1, per poi vincere la lotteria dei calci di rigore grazie a un super Meret. Vantaggio per gli spagnoli al 12′ con l’esperto attaccante Christian Stuani, il quale va a segno sfruttando uno svarione di Ostigard, risponde Giovanni Simeone al 42′ trasformando un penalty per un fallo commesso ai danni di Folorunsho.

Nella serata è arrivata la sconfitta per il Sassuolo nel derby emiliano contro il Parma: a decidere l’incontro è stato un gol di Hainaut al 67′. Infine, l’ultima squadra ad essere scesa in campo è stata la Roma di José Mourinho: i giallorossi passano agevolmente sui portoghesi della Farense per 4-2, al termine di un match in cui si sono visti ben tre autogol. Per la Roma in gol Belotti e Pellegrini nel primo tempo, più le due autoreti di Artur Jorge e Silva rispettivamente al 3′ e al 90′. Lusitani a segno con l’autogol di Kristensen al 67′ e Maxuel al 90’+2.

Foto: Lapresse