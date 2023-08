Risultati amichevoli Serie A di oggi (12 agosto): tutti i marcatori.

Siamo esattamente ad una settimana dal via della Serie A 2023-2024 e le squadre che prenderanno parte al massimo campionato italiano di calcio si preparano con le ultime amichevoli. Oggi, sabato 12 agosto, abbiamo visto in campo 4 squadre, la Fiorentina contro i greci dell’OFI Creta, la Roma in trasferta in Albania contro il Partizani Tirana, quindi l’interessantissimo Juventus-Atalanta. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

FIORENTINA – OFI CRETA 1-1

Al Viola Park i padroni di casa allenati da mister Vincenzo Italiano hanno sbloccato il punteggio dopo 35 minuti di gioco con Kokorin, salvo poi venire ripresi dai greci a un solo giro di lancette dal termine.

PARTIZANI TIRANA – ROMA 1-2

All’Air Albania Stadium di Tirana il match ha visto i giallorossi sbloccare le marcature dopo solo 12 minuti grazie a El Shaarawy, quindi al 26’ Belotti ha portato il punteggio sul 2-0. Nel finale c’è tempo per il 2-1 dei padroni di casa messo a segno da Tedi Cara su calcio di rigore all’85’.

JUVENTUS – ATALANTA 0-0

Il piatto forte della giornata si è disputato questa sera al “Manuzzi” di Cesena. Match giocato a ritmi blandi da due squadre evidentemente imballate dai carichi di lavoro. Poche occasioni da ambo le parti e testa già al campionato che inizierà il prossimo weekend.

Foto: LaPresse