Risultati amichevoli Serie A di oggi (1° agosto): tutti i marcatori.

Diverse amichevoli di spessore oggi per le squadre di Serie A. Erano in campo Inter, Monza e Fiorentina. Andiamo a vedere come sono andate le cose per le nostre squadre che si stanno preparando in vista dell’avvio della Serie A.

L’Inter in Giappone ha superato per 2-1 il PSG in rimonta. I parigini (comunque privi di Mbappè, Neymar e molti altri), infatti, erano passati in vantaggio al minuto 63′ con una bella conclusione da fuori area di Vitinha, quindi i nerazzurri sono stati presi per mano da Frattesi che prima ha mandato in porta Esposito per l’1-1 all’81° minuto, quindi si è ripetuto con Sensi due minuti più tardi per il 2-1 finale.

La Fiorentina era di scena a Grosseto e ha chiuso con un netto 4-0 con le reti di Brekalo, Arthur, Sabiri e Jovic.

Il Monza ha giocato una importante amichevole contro l’Everton, chiudendo sul punteggio di 2-2. A Goodison Park i brianzoli passano a condurre con Colpani al 52′, quindi i padroni di casa pareggiano al 72′ con Dobbin e passano in vantaggio al 76′ con Maupay. Dani Mota, però, al 78′, riporta il Monza in parità per il 2-2 finale.

