Regolamento Fantacalcio 2023-2024: la guida completa su bonus, malus, asta, valori dei giocatori

Il fantacalcio è sempre più vicino. Meno di tre settimane e inizierà il campionato di Serie A, e assieme a lui anche il fantasy game più amato del nostro Paese, che da trent’anni accompagna il nostro calcio. Andiamo a capire quali sono i punti cardine di questo gioco ormai popolarissimo nel gioco territorio.

Teniamo conto però che ormai esistono numerosissime opzioni di personalizzazione. Oramai in ogni lega si può decidere il valore di ogni bonus o malus. Partiamo proprio dai bonus, parlando di un fantacalcio imbastito alla maniera classica: quello principale, il più ambito, è il gol segnato, che concede di norma al realizzatore tre punti in più sulla propria pagella. L’assist ha invece il valore di un punto, ma per Fantacalcio.it esiste anche la variante ‘quality assist’, che fa spaziare il bonus da un minimo di 0,5 ad un massimo di 1,5. Per i portieri, il bonus è per la porta imbattuta: senza gol subiti, il loro voto si accresce di un punticino. Anche per loro c’è il +3, e arriva solo ed esclusivamente in caso di rigore parato.

Per ogni bonus, ci sono anche i malus. I portieri sono i più assoggettati, visti i gol presi; per ognuno, corrisponde a un -1 in pagella. Ogni cartellino giallo toglierà mezzo punto al voto del calciatore, mentre un cartellino rosso equivale ad un punto in meno nella valutazione. In caso di autorete, saranno due i punti di ‘penalità’ assegnati al calciatore, addirittura tre in caso di rigore sbagliato.

Uno dei momenti vitali per il vostro fantacalcio sarà l’asta iniziale. Lì dovrete stare attenti ad ogni occasione che vi può capitare sotto le mani, ma dipende anche dalla modalità in cui verrà fatta l’asta. Se in ordine di ruolo, se a chiamata o completamente random, le cose cambieranno completamente. Costruitevi la vostra squadra, decidete in precedenza come investire il vostro budget, se provare ad investire su determinati giocatori (senza esagerare), alternando le giuste scelte fra giocatori di spicco e qualche titolare che può servirvi. Solo così potrete costruire la squadra giusta.

Di norma, una squadra viene costituita da una rosa di 25 giocatori, suddivisi in 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. Questo il numero magico con cui costituire il vostro roster per andare all’attacco del titolo fantacalcistico.

