Rally Finlandia 2023: Ott Tanak fa suo il primo stage, da domani si inizierà a fare sul serio

Ha preso ufficialmente il via il fine settimana del Rally di Finlandia, nono e quintultimo appuntamento del Mondiale WRC 2023. La corsa, che si snoda attorno alla città di Jyväskylä, ha visto prendere subito il comando ad Ott Tanak, ma da domani si inizierà a fare sul serio.

Consueto shakedown disputato nel corso della mattinata con il successo di Kalle Rovanperä con il tempo di 1:56.3, davanti ad Elfyn Evans in 1:57.1, terzo Esapekka Lappi in 1:57.4 e quarto Ott Tanak in 1:57.5. Nel tardo pomeriggio, invece, si è iniziato a fare davvero sul serio con la SS1 Harju 1 di 3.48 chilometri con il successo di Ott Tanak (Ford Puma) che si presenta quindi al sabato finlandese con 6 decimi di vantaggio su Thierry Neuville (Hyundai i2o) e 7 sul padrone di casa per eccellenza, Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris).

Quarto il connazionale Esapekka Lappi (Hyundai i20) a 1.8, quinto il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 1.9, sesto il francese Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) a 2.2. Settimo il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) a 3.1, quindi ottavo Teemu Suninen (Hyundai i20) a 4.6, nono Jari-Matti Latvala (Toyota GR Yaris) a 8.1.

Il Rally di Finlandia nella giornata di domani vedrà ben 9 stage per un totale di 104 chilometri, quindi sabato le prove speciali saranno 8 e proporranno sfide davvero complicate ai piloti con una lunghezza impressionante di 160 chilometri totali. Domenica 6 agosto, infine, le ultime 3 prove più il Power Stage SS22 Himos-Jamsa.

