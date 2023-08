Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con il terzo turno agli US Open? Montepremi e cifre

Jannik Sinner ha sconfitto Lorenzo Sonego in tre set e si è qualificato al terzo turno degli US Open 2023. Il tennista altoatesino ha dominato il derby contro il toscano sul cemento di New York, chiudendo il discorso con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-4 in due ore e sei minuti di gioco. L’azzurro ha confermato il pronostico della vigilia e può così proseguire la propria avventura nell’ultimo Slam della stagione, dove ora affronterà il vincente del confronto tra l’argentino Etcheverry e lo svizzero Wawrinka.

Il risultato odierno ha un importante risvolto dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche interessanti conseguenze sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi al terzo turno degli US Open? Il montepremi inizia a farsi decisamente interessante, visto che stiamo parlando di 191.000 dollari statunitensi (circa 176.000 euro).

L’accesso agli ottavi di finale viene premiato con un assegno da 284.000 dollari, mentre la qualificazione ai quarti di finale assicura 455.000 dollari. I tennisti che disputeranno le semifinali si garantiranno almeno 775.000 dollari, il finalista perdente si consolerà con 1,5 milioni di dollari, mentre il vincitore degli US Open farà festa con addirittura 3 milioni di dollari.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO SINNER CON IL TERZO TURNO AGLI US OPEN?

191.000 dollari statunitensi (circa 176.000 euro).

Foto: Lapresse