Quando si svolge il sorteggio dell’Europa League? Fasce, possibili gironi, avversarie di Atalanta e Roma

Se agosto è tempo di campionati, settembre segnerà invece l’inizio delle competizioni calcistiche europee. Dal prossimo 21 settembre prenderà il via l’Europa League, la seconda competizione continentale che ha visto trionfare lo scorso anno il Siviglia in una finale tirata contro la Roma. I giallorossi sono una delle due squadre italiane ai nastri di partenza con l’Atalanta.

I giallorossi sono certi della loro appartenenza nella prima fascia per il sorteggio. Tutto questo permetterà alla squadra di José Mourinho di evitare squadre come Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen e Villarreal, inserite in questo lotto grazie al coefficiente UEFA. Al momento anche l’Atalanta rientra in questa fascia, con lo Sporting Lisbona.

Ci sarà bisogno di attendere la serata del 31 agosto per conoscere l’intera lista delle squadre qualificate in Europa League. Tra il 29 ed il 30 agosto si svolgeranno le partite di ritorno degli spareggi di Champions League, con le perdenti che ‘retrocederanno’ nella seconda competizione, mentre di giovedì ci saranno 10 partite per determinare le partecipanti all’EL.

Il sorteggio si Europa League si svolgeranno il prossimo 1 settembre alle ore 13.00 nel Principato di Monaco. In seconda fascia le minacce al momento sono rappresentate dal Betis Siviglia e dal Marsiglia, con il Rennes che potrebbe scalare tra le ‘seconde otto’ con la qualificazione alla fase a gironi dell’Ajax, vittorioso 4-1 nell’andata del turno di spareggio in casa del Ludogorets.

Terza fascia che al momento viene costituita soltanto dal Brighton, che dall’avvento di Roberto De Zerbi è diventata una delle squadra più divertenti di tutta la Premier League. Quarta fascia che vede il Friburgo di Vincenzo Grifo come maggior pericolo, assieme a Sturm Graz, Tolosa, Backa Topola e Servette.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024: LE FASCE

Prima Fascia – Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Sporting, più una da determinare

più una da determinare Seconda fascia – Rennes, Real Betis, Marsiglia, più cinque da determinare

più cinque da determinare Terza fascia – Brighton, più sette da determinare

più sette da determinare Quarta fascia – Friburgo, Sturm Graz, Tolosa, Backa Topola, Servette, più tre da determinare

PROGRAMMA SORTEGGIO EUROPA LEAGUE 2023/2024

Ore 13.00 (italiane) – Venerdì 1 settembre – Sorteggio fase a gironi Europa League – Principato di Monaco

Foto: LaPresse