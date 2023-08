Quando si svolge il sorteggio dell’Europa League? Fasce, possibili gironi, avversarie della Fiorentina (se passa il playoff)

Partita la terza edizione della Uefa Conference League, la terza competizione continentale che nelle prime due versioni ha visto l’Italia spesso protagonista. La Roma di José Mourinho è stata la prima storica vincitrice della coppa, mentre lo scorso anno la Fiorentina è andata vicina al colpaccio, perdendo in finale con il West Ham.

I viola ora sono di nuovo in corsa per la partecipazione alla Conference, dopo aver preso il posto della Juventus esclusa per un anno dalle competizioni continentali. Grazie al ranking più alto, i viola hanno potuto cominciare il loro cammino direttamente dal playoff decisivo, ma la partita di andata ha visto la squadra di Vincenzo Italiano soccombere contro il Rapid Vienna per 1-0.

Per poter dunque accedere alla fase a gironi della Conference League, Jack Bonaventura e compagni dovranno ribaltare il risultato nella sfida di ritorno al Franchi del prossimo giovedì. Difficile, ma sicuramente non impossibile per una squadra prettamente offensiva come la Fiorentina.

Il sorteggio della fase a gironi della UEFA Conference League 2023/2024 si svolgerà a Montecarlo il prossimo 1 settembre alle 14.30. Non si può ancora disegnare un possibile girone per la Fiorentina, poiché al momento non c’è ancora nessuna squadra già ai gironi della terza competizione continentale.

Foto: Lapresse