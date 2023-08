Quando si svolge il sorteggio della Champions League 2023-2024? Calendario, data, programma, orario, tv e streaming

Siamo appena entrati ad agosto, la stagione di calcio internazionale appare sempre più vicina e, così come i vari campionati nazionali, da settembre sarà anche il momento della Champions League, per trovare quale sarà la squadra a succedere al Manchester City di Pep Guardiola, che ha battuto l’Inter ad Istanbul.

Napoli, Inter, Milan e Lazio saranno le quattro squadre a rappresentare la nostra Serie A; gli azzurri, essendo vincitori dell’ultimo campionato, avranno il beneficio di essere in prima fascia. Nella seconda sono invece presenti i nerazzurri di Simone Inzaghi, mentre bisogna scendere alla terza per trovare l’undici di Sarri e Pioli.

Quella del 2023-2024 sarà l’ultima edizione a trentadue squadre suddivise in otto gironi da quattro. Dalla stagione successiva verrà adottato un nuovo format, che porterà le squadre ad essere trentasei, e in un girone unico: ogni squadra giocherà contro sei avversarie a seconda delle fasce di appartenenza, con le prime otto di questa classifica che andranno direttamente agli ottavi e dalla nona alla ventiquattresima si sfideranno ad uno spareggio per rientrare tra le migliori sedici.

Tornando al presente, o quantomeno al prossimo futuro, bisognerà aspettare il prossimo 31 agosto, con il termine della fase di qualificazione, per conoscere la composizione dei gironi di Champions League 2023-2024. Sky Sport e Mediaset garantiranno la copertura televisiva, al momento non sono stati ancora definiti i canali.

CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024, IL CALENDARIO DEL SORTEGGIO

31 agosto

Sorteggio gironi Champions League

SORTEGGIO GIRONI CHAMPIONS LEAGUE, DOVE VEDERLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), Mediaset (canale da definire)

Diretta streaming: NOW, SkyGo, Mediaset Infinity

Foto: LaPresse