Quando si gioca Sassuolo-Atalanta? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Manca davvero pochissimo e si alzerà ufficialmente il sipario sulla prossima Serie A. L’edizione 2023-2024 del massimo campionato italiano di calcio scatterà nel corso del prossimo fine settimana e, già il primo turno, ci regalerà diverse sfide molto interessanti, per tastare anche il polso alle compagini.

Uno dei match più intriganti di questo round d’esordio non potrà che essere quello che metterà di fronte Sassuolo e Atalanta. Il match, che si giocherà nella giornata di domenica alle ore 18.30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ci permetterà subito di capire quale delle due avversarie avrà approcciato nel migliore dei modi al campionato.

I padroni di casa emiliani, allenati sempre da mister Alessio Dionisi, hanno visto diversi cambiamenti in sede di calciomercato, ma si ripropongono ai nastri di partenza della nuova annata con la solita voglia di giocare bene e salvarsi in largo anticipo. Dall’altra parte gli orobici di mister Gian Piero Gasperini che, a loro volta profondamente rinnovati, inizieranno con la chiara voglia di stupire anche in questo campionato.

La sfida tra Sassuolo e Atalanta sarà visibile in streaming su DAZN.

