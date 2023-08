Quando si gioca Napoli-Lazio? Programma preciso, orario esatto, tv e streaming

Sabato 9 settembre la nuova Nazionale guidata da Luciano Spalletti scenderà in campo nelle Qualificazioni per il prossimo Europeo del 2024. Ci sarà quindi ancora un ultimo turno, prima della sosta, per assistere a un match di Serie A. La massima serie italiana è pronta a tornare in campo questo weekend con la terza giornata stagionale. Sin qui tante le emozioni: c’è chi ha già spinto il piede sull’acceleratore e chi invece deve ancora carburare. E in questa descrizione possiamo identificare il Napoli e la Lazio, formazioni che si scontreranno tra appena due giorni.

I partenopei guidati da mister Rudi Garcia hanno subito inviato un chiaro segnale al campionato: la voglia è quella di difendere il tricolore cucito sul petto. Due vittorie su due gare giocate in questa Serie A 2023/2024: piegati il Frosinone e il Sassuolo. Il terzo avversario risulterà, però, più ostico nonostante il pessimo avvio. Sabato 2 settembre infatti, gli azzurri, a partire dalle 20.45 apriranno le porte del Maradona alla Lazio dell’ex di turno, Maurizio Sarri.

I biancocelesti, a sorpresa, si trovano in zona retrocessione a quota 0. Immobile e i suoi hanno perso, in rimonta, all’esordio: 2-1 al Via del Mare di Lecce. E lo scorso 27 agosto, Mateo Retegui, ha siglato l’unica rete (decisiva quindi) in Lazio-Genoa. La squadra avrà sicuramente fame e voglia di rialzarsi dopo due partite da dimenticare: vedremo se riuscirà a superare il Napoli. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio il palinsesto tv e streaming di Napoli-Lazio, match valido per la 3a giornata della Serie A 2023/2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN e in diretta streaming su DAZN.

CALENDARIO NAPOLI-LAZIO

Sabato 2 settembre

Ore 20.45 Napoli-Lazio– Diretta tv su Zona DAZN. Diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA NAPOLI-LAZIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Zona DAZN, per gli abbonati.

Zona DAZN, per gli abbonati. Diretta streaming: DAZN, per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-LAZIO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Demme, Gaetano

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri Squalificati: nessuno

nessuno Indisponibili: Pedro

Foto: LaPresse