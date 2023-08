Quando le prossime partite dell’Italia ai Mondiali di basket? Date, programma, orari, tv, streaming

L’Italia, pur senza incantare, si è qualificata per la seconda fase dei Mondiali di basket 2023. Gli azzurri disputeranno a Manila anche il girone successivo, dove conteranno anche i punti accumulati nel corso dei primi tre match della rassegna iridata. Salvo sorprese, la situazione di classifica sarà la seguente:

Serbia e Repubblica Dominicana 6 punti. Italia e Porto Rico/Cina/Sud Sudan 5 punti.

Sottolineiamo che il girone A si concluderà solo domani, dunque la graduatoria potrebbe mutare, sebbene appaia improbabile che la Serbia non vinca il girone (ultimo match contro il Sud Sudan), mentre Porto Rico appare decisamente in pole per il secondo posto.

Ai quarti di finale accederanno solo le prime due classificate del secondo girone, dunque per la selezione tricolore sarà necessario battere la Serbia per rimanere in corsa, ma potrebbe anche non bastare, perché in caso di arrivo di tre squadre alla pari si dovrà tenere conto della differenza canestri negli scontri diretti (l’Italia ha perso con uno scarto di -5 con la Repubblica Dominicana).

Gli azzurri torneranno in campo venerdì 1° settembre per affrontare la prima del girone A che, come detto, sarà la Serbia, salvo improbabili sorprese. L’orario d’inizio non è ancora stato definito. La seconda fase si concluderà domenica 3 settembre (orario da definire) contro la seconda del gruppo A, ovvero Porto Rico (al 90%), Sud Sudan o Cina.

QUANDO LE PROSSIME PARTITE DELL’ITALIA AI MONDIALI DI BASKET

Venerdì 1° settembre

Orario da definire: Italia-Serbia

Domenica 3 settembre

Orario da definire: Italia-Porto Rico/Sud Sudan/Cina

DOVE VEDERE IN TV LE PROSSIME PARTITE DELL’ITALIA

I match saranno trasmessi in chiaro su RaiSport (palinsesto che verrà definito nei prossimi giorni) e in abbonamento su SkySport. Disponibile anche lo streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN.

Foto: Lapresse