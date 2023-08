Quando le prossime partite dell’Italia ai Mondiali di basket? Calendario, orari, programma, tv

L’Italia si è qualificata per la seconda fase dei Mondiali di basket 2023 dopo aver collezionato due vittorie (con Angola e Filippine) ed una sconfitta nel gruppo A. Il regolamento non è cambiato rispetto alla scorsa edizione: nuovamente in questa circostanza i punti accumulati nel primo raggruppamento saranno validi anche nel successivo.

Ora la selezione tricolore è stata inserita nel girone I, dove Serbia e Repubblica Dominicana sono in testa con 6 punti (frutto di tre vittorie in altrettanti incontri), seguite da Italia e Porto Rico con 5. Sostanzialmente la nostra Nazionale si trova nella medesima situazione di quattro anni or sono: all’epoca superò il primo turno con 2 successi ed 1 sconfitta (con la Serbia); sarebbe servito dunque vincere i successivi due incontri per approdare ai quarti, ma si rivelò fatale il passo falso con la Spagna, che poi vinse quel Mondiale.

Anche questa volta, salvo inaspettati colpi di scena (leggasi Porto Rico che batte la Repubblica Dominicana), la compagine allenata da Pozzecco sarà chiamata a fare bottino pieno nella seconda fase per approdare tra le magnifiche 8. E non è detto che basti, come potete leggere in questo approfondimento.

Le prossime partite dell’Italia si giocheranno venerdì 1° e domenica 3 settembre. Le avversarie saranno nell’ordine Serbia e Porto Rico. I match saranno trasmessi in tv in chiaro su RaiSport (palinsesto preciso da definire) e a pagamento su SkySport Summer.

CALENDARIO SECONDA FASE MONDIALI BASKET 2023

Venerdì 1° settembre

Orario da definire – Italia-Serbia

Domenica 3 settembre

Orario da definire – Italia-Porto Rico

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LE PROSSIME PARTITE

Diretta tv: RaiSport (palinsesto da definire), SkySport Summer

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse