Quando gioca il Milan la prossima partita dopo il Trofeo Berlusconi? Domani subito in campo! Prossima avversaria, programma, tv e streaming

Il Milan di Stefano Pioli, nel giro di poche ore, scenderà in campo per disputare due gare amichevoli. La prima si giocherà tra pochissimi istanti. I rossoneri infatti, saranno impegnati nella prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, torneo dedicato all’ex patron proprio del Milan e del Monza, squadra avversaria dei Diavoli questa sera a partire dalle 21.00 all’interno dell’U-Power Stadium. Già dalla gara con i brianzoli ci si aspetta molto in termini di spettacolo e bel gioco.

Ma tra meno di 24 ore, Leao e compagni, calcheranno nuovamente il terreno di gioco e questa volta, sempre in un incontro amichevole, l’avversario sarà differente. Pioli e i suoi infatti, se la vedranno con una formazione di Serie C: stiamo parlando del Trento di guidato dall’ex Palermo Bruno Tedino. Dopo la tournée americana dunque e il Soccer Champions Tour (tre sconfitte su tre), non è ancora terminato il periodo di preparazione per il Milan che in vista dell’esordio in Serie A non si ferma.

I rossoneri disputeranno la prima giornata di massima serie il prossimo 21 agosto e lo faranno tra le mura del Dall’Ara contro il Bologna di Thiago Motta. La squadra milanese vorrà arrivare preparata e anche la partita di domani contro il Trento sarà di fondamentale importanza. Al momento per il match che inizierà alle 18.00, non è prevista alcuna copertura televisiva.

CALENDARIO MILAN-TRENTO (9 AGOSTO)

Mercoledì 9 agosto

Ore 18.00 – Milan-Trento – Milanello – Non sono previste dirette tv o streaming

PROGRAMMA MILAN-TRENTO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: –

Diretta streaming: –

Foto: LaPresse